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وظائف شاغرة لدى «تخصصي العيون» بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى «تخصصي العيون» بالرياض.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف صحية شاغرة من أجل العمل بالرياض وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة أدناه:

الوظائف المتوفرة بالمستشفى

1- مساعد التخدير

– سنتان (2) دبلوم في التخدير من جامعة معترف بها (أساسي).

– خبرة لا تقل عن عام واحد (1) في العمل كممرضة مسجلة / قابلة أو في مجال مشابه في بيئة مستشفى للرعاية الصحية الحادة (مرغوب فيه).

رابط التقديم (اضغط هنــا).

2-مساعد تمريض

– سنتان (2) دبلوم في التمريض من جامعة معترف بها (أساسي للمتقدمين السعوديين).
-درجة البكالوريوس في العلوم في التمريض (BSN) من كلية تمريض معتمدة من بلد الممارسة المهنية (أساسية للمرشحين غير السعوديين).
– صالح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التصنيف والتسجيل في وضع جيد (أساسي).
– رخصة مهنية صالحة من بلد الممارسة المهنية (أساسية).
-خبرة لا تقل عن سنة (1) في العمل في مستشفى للرعاية الحادة
– خبرة لا تقل عن سنة (1) في العمل كمساعد تمريض أو مساعد ممرض أو كاتب جناح في مستشفى للرعاية الحادة
– خبرة لا تقل عن عام واحد في وحدة طب الأطفال

رابط التقديم (اضغط هنــا).

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