وظائف شاغرة لدى «تخصصي العيون» بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف صحية شاغرة من أجل العمل بالرياض وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة أدناه:
الوظائف المتوفرة بالمستشفى
1- مساعد التخدير
– سنتان (2) دبلوم في التخدير من جامعة معترف بها (أساسي).
– خبرة لا تقل عن عام واحد (1) في العمل كممرضة مسجلة / قابلة أو في مجال مشابه في بيئة مستشفى للرعاية الصحية الحادة (مرغوب فيه).
رابط التقديم (اضغط هنــا).
2-مساعد تمريض
– سنتان (2) دبلوم في التمريض من جامعة معترف بها (أساسي للمتقدمين السعوديين).
-درجة البكالوريوس في العلوم في التمريض (BSN) من كلية تمريض معتمدة من بلد الممارسة المهنية (أساسية للمرشحين غير السعوديين).
– صالح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التصنيف والتسجيل في وضع جيد (أساسي).
– رخصة مهنية صالحة من بلد الممارسة المهنية (أساسية).
-خبرة لا تقل عن سنة (1) في العمل في مستشفى للرعاية الحادة
– خبرة لا تقل عن سنة (1) في العمل كمساعد تمريض أو مساعد ممرض أو كاتب جناح في مستشفى للرعاية الحادة
– خبرة لا تقل عن عام واحد في وحدة طب الأطفال
رابط التقديم (اضغط هنــا).