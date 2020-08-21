الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالانفوجراف.. «المرور» يوضح 4 مخاطر للانشغال بالجوال أثناء القيادة

بالانفوجراف.. «المرور» يوضح 4 مخاطر للانشغال بالجوال أثناء القيادة
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور مخاطر الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، والذي تكون عواقبه كارثية.

 وأضافت” المرور” أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤدي إلى عدم القدرة على الاستجابة لمفاجآت الطريق، وفقدان التركيز على تعليمات اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية، إضافة إلى انحراف المركبة عن مسارها بشكل دائم، وضعف التركيز على المركبات الأخرى على الطريق.

 يُذكر أن الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة من أعلى مسببات الحوادث المرورية، ويعاقب النظام على مخالفة استخدامه أثناء القيادة بغرامة مالية بين 500 – 900 ريال.

 

 

مواد ذات صلة

ضبط أحد مشاهير «السناب» وثق قيادة مركبته بسرعة 260كلم.. وهذه العقوبات بانتظاره

ضبط أحد مشاهير «السناب» وثق قيادة مركبته بسرعة 260كلم.. وهذه العقوبات بانتظاره

المرور يوضح كيفية استرداد المبلغ المدفوع للمخالفة بعد قبول الاعتراض

المرور يوضح كيفية استرداد المبلغ المدفوع للمخالفة بعد قبول الاعتراض

لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات

لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات

«أبشر» توضح شرط إضافة مستخدم فعلي للمركبة عن طريق خدمة «تفويض»

«أبشر» توضح شرط إضافة مستخدم فعلي للمركبة عن طريق خدمة «تفويض»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>