الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الغذاء والدواء» تحذر من تناول الأطفال عدة أدوية تحتوي على «الباراسيتامول»

«الغذاء والدواء» تحذر من تناول الأطفال عدة أدوية تحتوي على «الباراسيتامول»
0

تواصل- فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة تناول الطفل عدة أدوية تحتوي على الباراسيتامول في نفس الوقت، مبينة أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه يجب عدم تقديم “باراسيتامول” للطفل في الوقت ذاته مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية السعال، وأدوية الزكام والبرد، وأدوية مضادات الحساسية، لأن ذلك يؤدي لحصول الطفل على جرعة زائدة منه.

وأكدت على ضرورة  قراءة عبوة وجدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكونات الأدوية الأخرى الخاصة بالطفل لتلافي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الباراسيتامول.

 

مواد ذات صلة

ضبط 51 ألف عبوة منتجات طبية مخالفة داخل منشآتين بالرياض (صور)

ضبط 51 ألف عبوة منتجات طبية مخالفة داخل منشآتين بالرياض (صور)

«الغذاء والدواء»: إغلاق مستودع في الرياض لتخزينه منتجات منتهية الصلاحية (صور)

«الغذاء والدواء»: إغلاق مستودع في الرياض لتخزينه منتجات منتهية الصلاحية (صور)

ضبط منتجات عسل مجهولة المصدر تضمنت ادعاءات صحية ودينية

ضبط منتجات عسل مجهولة المصدر تضمنت ادعاءات صحية ودينية

«الرحيلي»: الدعايات تهديد أمني وأخلاقي على الأطفال والكبار.. طريقة سهلة للحد منها

«الرحيلي»: الدعايات تهديد أمني وأخلاقي على الأطفال والكبار.. طريقة سهلة للحد منها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة