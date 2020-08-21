«الغذاء والدواء» تحذر من تناول الأطفال عدة أدوية تحتوي على «الباراسيتامول»

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة تناول الطفل عدة أدوية تحتوي على الباراسيتامول في نفس الوقت، مبينة أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه يجب عدم تقديم “باراسيتامول” للطفل في الوقت ذاته مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية السعال، وأدوية الزكام والبرد، وأدوية مضادات الحساسية، لأن ذلك يؤدي لحصول الطفل على جرعة زائدة منه.

وأكدت على ضرورة قراءة عبوة وجدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكونات الأدوية الأخرى الخاصة بالطفل لتلافي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الباراسيتامول.