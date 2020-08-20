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في عامي الجديد

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في عامي الجديد
‏ هاجر بنت محمد
هاهو عامنا الجديد
‏أطل علينا هلاله.
‏وبدأ أول شهوره
‏وأشرقت علينا شمسه
‏وتنفست لنا صباحاته
‏عام جديد لا أعلم إلى أيَّ مدى ستُبحرُ بي سُفن أيامه ولياليه التي تُسيرها رياح الأقدار  المكتوبة ولا أعلم إلى أيَّ الشواطيء تتجه بي تلك السفن..علَّها تأخُذني أمواجه المتلاطمه إلى مرسى أحلامي المماطله..
‏عامٌ جديد لا أعلم ماذا يحمل لي في قادم أيامه من حكايا وخبايا لاعِلم لي بشيءٍ.
‏لكن يقيني العميق بمن
‏﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ ﴾
‏ يجعلني أتطلعُ لفيضٍ من عطايا الكرم الربَّاني الذي خزائنه لاتنفذ.
‏عامٌ جديد سأنسُج من أحداثه حقائب ،وأجعلها ملأى بِكُل مايُغذيني رُوحياً ويثريني فكرياً ويُطورني ذاتياً.
‏عامٌ جديد سأتخلى فيه عن كُل ماكان يؤرق أجفاني ولايُورق أغصاني وكُل ما يُشتتني ولايَجمعني.
‏عامٌ جديد لن أصطحبُ فيه لروحي وقلبي وعقلي من الأقوال والأفعال والأشخاص إلا مايبنيني ولايهدمني
‏يُسعدني ولايشقيني
‏يُدنيني ولايُبعدني
‏وماعدا ذلك سأمر به مرور الكرام .
‏عامٌ جديد أرجو من الوهاب أن يهب لي ولكم فيه من الخيرات والسعادات مالاحدَّ له .
‏وأن تهطل على قلوبنا بشائرٌ سماوية مدراره تجعل لحظاتنا التي نعيشها في عامنا هذا وارفةٌ بالحب ومُزهرةٌ بالفرح والسلام والأمان.
‏بقلم/
‏ هاجر بنت محمد
‏Twitter:
‏@Calligrpher_hm

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