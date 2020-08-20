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«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة اليوم الخميس على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضح أنه يتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران لعدة أيام، وتكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وقد تتسبب في سيول على أجزاء من المصائف.

كما توقع الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، لتكون في أعلى من معدلاتها السنوية.

وأضاف في مثل هذه الأيام ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2- 4 درجات مئوية على معظم مناطق المملكة؛ عدا المصائف.

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