رئيس هيئة الأركان اليمني: نهاية وشيكة لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران

تواصل – واس:

توقّع رئيس هيئة الأركان اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز نهاية قريبة لانقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الفريق بن عزيز خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مدينة مأرب بقيادة ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي: إنّ الشعب اليمني على موعد مع النصر، وإنّ نهاية انقلاب ميليشيات الحوثي باتت وشيكة.

وأكد القائد العسكري اليمني، عزيمة وإصرار قيادة الجيش في بلاده وتوحّدها خلف القيادة السياسية لتحقيق النصر لليمن ودحر وإنها الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، جهود القبائل في بلاده المساندة لقوات الجيش ووعيها الكبير بالخطر الذي تمثّله أداة إيران الحوثية.