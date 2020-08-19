«التجارة»: نظام مكافحة التستر يشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأنشطة التجارية المرخص لها، وذلك ضمن نظام مكافحة التستر الجديد.

وقالت التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نظام مكافحة التستر الجديد يُشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين”.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أمس مَكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.

كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.