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تصريح صادم من «الصحة العالمية»: لا يوجد لقاح لـ«كورونا» استوفى الشروط

تصريح صادم من «الصحة العالمية»: لا يوجد لقاح لـ«كورونا» استوفى الشروط
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تواصل – وكالات:

في تصريح صادم، أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، استوفى الشروط حتى الآن.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إننا وصلنا في الآونة الأخيرة إلى مرحلة قاسية أخرى على الصعيد العالمي، حيث أُبلغ عن أكثر من 21 مليون حالة إصابة بهذا المرض، وأوشكنا في إقليم شرق المتوسط على بلوغ مليوني حالة إصابة، ولكن لم يفت الأوان بعد للتغلب على الجائحة، ولدينا أمل كبير في اكتشاف لقاح فعال لمرض كوفيد-19.

وأكدت أنه “لا يوجد حتى الآن أي لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض كوفيد-19، ولكن هناك جهودا هائلة تبذل في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فعّال وآمن، وتتعاون المنظمة مع الشركات والجهات الراعية، وهناك 29 لقاحاً في مرحلة التجارب السريرية و138 لقاحا في مرحلة التقييم قبل السريرية، وهناك 9 لقاحات مرشحة أظهرت نتائج واعدة، وتمر بالفعل بتجارب المرحلة الثانية أو الثالثة”.

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