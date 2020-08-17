قنصل بريطانيا بجدة: رحلات جوية استثنائية لعودة المواطنين إلى المملكة المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن القنصل العام البريطاني بجدة، سيف آشر، أن الخطوط السعودية قامت بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، لتمكين البريطانيين من العودة إلى بريطانيا عبر الرحلات الاستثنائية لمبادرة “عودة” الخاصة بالمقيمين.

وقال القنصل سيف آشر في تغريدة عبر “تويتر”: “قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة.

وتابع القنصل العام البريطاني قائلا “هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية”.