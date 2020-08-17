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خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم في المملكة (فيديو)

خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الكاتب والخبير الاقتصادي على الحازمي، أسباب ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال شهر يوليو الماضي إلى 6.1%.

وقال الحازمي في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”: إن أحد أهم الأسباب هو الإقبال الشديد من المواطنين على شراء السلع قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في شهر يوليو الماضي.

وتابع أن من أحد الأسباب أيضاً لارتفاع معدل التضخم هو ضخ سيول نقدية كبيرة في الاقتصاد، بسبب جائحة فيروس كورونا سواء في القطاع الصحي أو في الاقتصاد الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يطلق عليه تضخم غير مستمر.

 

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