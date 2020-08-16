فتح باب القبول لدرجة الماجستير بالجامعة الإلكترونية

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1442 هـ، وذلك ابتداءً من اليوم (الإثنين) وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أن برامج الماجستير سوف تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.

وأشارت إلى أن البرامج التي أعلن عنها، تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام طلاب فقط.

وأوضحت أن قائمة التخصصات المتاحة تتضمن أيضاً، برنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات.

ولفتت إلى أن الخريجين من برامج الماجستير سوف يحصلون على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية.

وشددت على ضرورة اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية “IELTS” أو “STEP” حسب شروط كل برنامج.