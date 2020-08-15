منع 6 أشخاص من دخول المباريات بعد ثبوت مخالطتهم لمصابي «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الرياضة، أنه تم منع 6 أشخاص من الدخول لمباريات السبت، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفايروس “كورونا”، وظهور حالاتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأشخاص الممنوعين من الدخول للمباريات من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أن ذلك يأتي وفقاً للإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، بالتعاون من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.