جامعة حائل تعلن قبول أكثر من 1900 طالب وطالبة في عملية الفرز الثاني

تواصل – واس

أعلنت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل عن قبول أكثر من 1900 طالبٍ وطالبةٍ مستجد في عملية الفرز الثاني ما بين قبول وترقية للعام الدراسي 1442هـ، بعد أن قُبل 8807 طلاب وطالبات في الفرز الأول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من معالي رئيس الجامعة حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن الدكتور اللويش أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية، وقبول 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقبول 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، داعياً المقبولين إلى تأكيد قبولهم لمن يتاح له هذا الخيار قبل نهاية يوم السبت 15 أغسطس 2020.