الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة حائل تعلن قبول أكثر من 1900 طالب وطالبة في عملية الفرز الثاني

جامعة حائل تعلن قبول أكثر من 1900 طالب وطالبة في عملية الفرز الثاني
0

تواصل – واس

أعلنت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل عن قبول أكثر من 1900 طالبٍ وطالبةٍ مستجد في عملية الفرز الثاني ما بين قبول وترقية للعام الدراسي 1442هـ، بعد أن قُبل 8807 طلاب وطالبات في الفرز الأول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من معالي رئيس الجامعة حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن الدكتور اللويش أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية، وقبول 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقبول 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، داعياً المقبولين إلى تأكيد قبولهم لمن يتاح له هذا الخيار قبل نهاية يوم السبت 15 أغسطس 2020.

مواد ذات صلة

سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل

سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل

إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»

إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»

من بينها الاختبارات الحضورية.. إقرار 3 توصيات تخص «طلاب الطب» بالمملكة

من بينها الاختبارات الحضورية.. إقرار 3 توصيات تخص «طلاب الطب» بالمملكة

المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط

المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>