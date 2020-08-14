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حرس الحدود: إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر بجازان.. والقبض على 12 مهرباً

حرس الحدود: إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر بجازان.. والقبض على 12 مهرباً
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تواصل- واس:

تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) مائتان وخمسة وأربعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاع محافظة الدائر ، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصاً، (11) من الجنسية الأثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية ، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

 

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