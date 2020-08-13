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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس،بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، بتهمة التزوير.

وتبين أنهم (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة.

وقد جرى إيقاف كافة أفراد التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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