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«الحصيني» يتوقع: نشاط للرياح وأمطار متفاوتة على 4 مناطق

«الحصيني» يتوقع: نشاط للرياح وأمطار متفاوتة على 4 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، وأجواء صيفية حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، وهطولات مطرية بأجزاء متفرقة.

وقال الحصيني في سلسلة من التغريدات، على حسابه بموقع  “تويتر” صباح اليوم: “تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا، وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة آخره، والحرارة حول معدلاتها، بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

وأضاف: متوقع اليوم الخميس نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، ويشمل نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية في مكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان.

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