«الخثلان» يوضح حكم الدعاء والصلاة في نهاية يوم الجمعة (فيديو)

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أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية الجمع بين ساعة الاستجابة في آخر يوم الجمعة وقوله رجل قائم يصلي مع إنه وقت النهي.

وقال الشيخ الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة رداً على سؤال بهذا الشأن: “إن هذا الاستشكال حصلت فيه محاورة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، رضي الله عنهما، وأجاب عن ذلك عبدالله بن سلام بأن المقصود أنه ينتظر الصلاة أي ينتظر صلاة المغرب، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة”.

وتابع “معنى ذلك أنه يكون متطهرا ومنتظرا لصلاة المغرب ويدعو، وكأنه قائم يصلي يدعو، وإذا كان في المسجد كان هذا أفضل لأنه يكون أبلغ في انتظار صلاة المغرب.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “حتى لو كان في البيت أو المرأة في بيتها، وينتظر صلاة المغرب وهو متطهر واستقبل القبلة رافعا يديه يصدق عليه أنه يدعو وهو قائم يصلي، يعني منتظر لصلاة المغرب”.