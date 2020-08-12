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نائب الرئيس اليمني: مماطلة الحوثيين بشأن «صافر» يهدد بكارثة إقليمية

نائب الرئيس اليمني: مماطلة الحوثيين بشأن «صافر» يهدد بكارثة إقليمية
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تواصل – وكالات:

أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، للمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفثس، أن استمرار مماطلة الحوثيين بشأن صافر يشكل تهديداً كارثياً وخطراً تشمل آثاره الإقليم والعالم.

وأوضح الأحمر اليوم الأربعاء، أن استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين ومنعهم للفريق المختص بتقييم ناقلة صافر يعد استهتاراً بكل الجهود الدولية.

هذا وعبر غريفثس عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة اليمنية وما لمسه من حرص على حل إشكالية خزان صافر، كما جدد التأكيد على مساعيه في إيجاد حل سياسي شامل وفق المرجعيات.

في سياق آخر اتهم رئيس الوزراء، معين عبد الملك، الحوثيين باستمرار نهب الإيرادات وعرقلتهم لوصول المشتقات النفطية وعدم توريد إيرادات الموانئ في حساب البنك المركزي للإيفاء برواتب الموظفين.

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