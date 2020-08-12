متحدث «الصحة»: مراكز «تأكد» و«عيادات تطمن» مستمرة وتعمل على مدار الساعة

تواصل – فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنالخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة.

وأشار “العبدالعالي” إلى أنه تم تقديم الخدمات حتى الآن لأكثر من 2 مليون مستفيد بمراكز تأكد وعيادات تطمن، فيما يتم العمل على مدار 24 ساعة لخدمة الجميع.

وأكد “العبدالعالي” خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس.

وأضاف، أن المملكة لا تدخر وسعًا في رصد ومتابعة كل ما يتم الإعلان عنه من لقاحات أو علاجات ناجحة ثبت أنها تفيد في مقاومة فيروس كورونا، بينما تعمل المملكة على إجراء فحوصات واختبارات سريرية تهدف للخروج بعقار يفيد في هذا الجانب.

وعلى جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنهلم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على انتشار فيروس كورونا.