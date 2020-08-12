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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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بدء القبول في برامج الدبلومات التطبيقية بجامعة بيشة

بدء القبول في برامج الدبلومات التطبيقية بجامعة بيشة
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تواصل – واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة, عن فتح باب القبول في خمسة برامج دبلومات تطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، خلال المدة من 22 ذو الحجة 1441هـ وحتى 3 محرم 1442هـ عن طريق بوابة القبول الإلكتروني.

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة تشمل دبلوم برمجة تطبيقية ” فصلين دراسيين “، ودبلوم برمجة أنظمة المعلومات ” أربعة فصول دراسية “، وإدارة مكتبية ” فصلين دراسيين”، ومحاسبة تجارية آلية ” فصلين دراسيين “، ومحاسبة حكومية آلية ” فصلين دراسيين “.

وبينّت أن الدراسة للطلاب في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية.

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