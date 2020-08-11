متى تتم مضاعفة مبالغ المخالفات المرورية؟.. «المرور» يوضح

تواصل – فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية تطبيق الحد الأعلى من المخالفات المرورية في النظام.

وقال الحساب الرسمي للإدارة عبر موقع تويتر ردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن مضاعفة المخالفات قائلًا: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ“.

ووفقًا للمادة الخامسة والسبعين من النظام، فإنه إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.