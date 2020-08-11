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«الحصيني»: اليوم بداية موسم «الكليبين».. هذه أبرز خصائصه

«الحصيني»: اليوم بداية موسم «الكليبين».. هذه أبرز خصائصه
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تواصل- فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم هو أول أيام موسم “الكليبين” أو ما يعرف عند البعض بـ”محننات الجمل”، ويعني أن الجمل لا يحنّ للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين لشدة الحر إذا وافق ذلك دخول حر شديد.

وأضاف الحصيني، في سلسة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن مدة هذا الموسم 13 يومًا، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي “النثرة”، حيث يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً وبخاصة في آخره، وتزداد درجة الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأكد أن هذا الموسم ستتكاثر فيه الغيوم الممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية، وأحيانا تمتد لنواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وأشار إلى أن دخول الكليبين هذا العام جاء بالتزامن مع دخول كتلة أقل حرارة من سابقتها، لذا فمن المتوقع أن تكون الحرارة حول معدلاتها السنوية أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة.

ولفت الحصيني إلى أن الكليبين يعد المنزلة السادسة ما قبل الأخيرة  من منازل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب، ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، مرجعاً سبب ذلك إلى استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة.

وتابع : هذا الموسم سيزداد فيه هبوب الرياح، وسيستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية.

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