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«البيئة» تدرس إنشاء 1000 سد جديد بمناطق المملكة

«البيئة» تدرس إنشاء 1000 سد جديد بمناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تجري دراسة لإضافة 1000 سد جديد إلى منظومة السدود في المملكة البالغ عددها 521 سدا في نهاية عام 2019.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح تقرير حديث صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد تمت إضافة 11 سدا جديدا خلال العام 2019 ليصبح الإجمالي 521 سدا بمختلف المناطق.

وتتولى الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل بها، وجارٍ دراسة إقامة 1000 سد إضافي للمنظومة.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإنشاء إدارة جديدة بمسمى (إدارة تشغيل وصيانة السدود) ونقلت لها جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها من (الإدارة العامة للشؤون الهندسية).

وأكد تقرير الوزارة أنه إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكة الهيدرولوجية لجمع معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدلات الأمطار اليومية، وتركيب 31 محطة إضافية لقياس مياه الأمطار.

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