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«الشيخ المصلح» يوضح حكم تكرار قراءة آية الكرسي قبل النوم (فيديو)

«الشيخ المصلح» يوضح حكم تكرار قراءة آية الكرسي قبل النوم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قراءة آية الكرسي قبل النوم.

وقال “الشيخ المصلح” ردا على سائلة استفسرت بشأن حكم تكرار قراءة آية الكرسي ثلاث مرات قبل النوم للوقاية من الكوابيس، إن هذا نوع من الرقية.

وأضاف الشيخ المصلح “الوارد أن تقرأ مرة واحدة، وإذا قرأتها مرة واحدة لم يزل عليها من الله حافظ ولم يقربها الشيطان حتى تصبح” كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح.

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