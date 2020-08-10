شديد العدوى وتُسببه حشرة «القُراد».. «فيروس بونيا» يظهر في الصين وتسجيل 7 وفيات

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فيما لا يزال العالم يكافح فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح مئات الآلاف وأصاب الملايين، ظهر فيروس جديد في الصين يُسمى بونيا أودى بحياة 7 أشخاص وأصاب العشرات.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، تم تشخيص ما لا يقل عن 60 شخصا بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد، وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القراد ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية.

ويعاني المرضى من حمى شديدة مع متلازمة قلة الصفيحات الدموية، وهو ما قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا. ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين، التعب والحمى والطفح الجلدي. وقبل ثلاث سنوات أصيب 16 شخصا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض، وأفادت التقارير بأن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة.

ويبلغ معدل الوفيات بفيروس بونيا الجديد 10%، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت، كما تمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يوما ولا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف الفيروس.

وعادة ما يتعافى المصابون بالحالات الخفيفة من تلقاء أنفسهم، بينما يتعرض المصابون بالتهابات شديدة إلى فشل في الأعضاء.