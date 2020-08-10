30 ألف مخالفة عُمالية في 6 أشهر.. أبرزها توظيف وافدين في مهن مقصورة على المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 30900 مخالفة في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال 231221 زيارة تفتيشية، للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ القرارات الوزارية.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن أبرز المخالفات المضبوطة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى عدم دفع أجور العاملين، أو عدم دفعها في موعد استحقاقها، أو دفعها بغير العملة الرسمية، وكذلك قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير.

ومن بين المخالفات أيضا، عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني، وكذلك قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي من العمل دون الحصول على رخصة عمل، إضافة إلى قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو موثق.

يذكر أن الوزارة لا تقوم بضبط المخالفات حال ارتكابها من المرة الأولى، حيث تقوم الوزارة بتوضيح المخالفة لصاحب العمل، وتوجيه إنذار له وإعطائه مهلة للتصحيح، بعدها تتم زيارة المنشأة مرة أخرى للتأكد من تصحيح المخالفة، وفي حال إصرار المنشأة على المخالفة يتم ضبطها وإصدار العقوبة عليها. وتتيح الوزارة للعملاء خدمة الاعتراض على المخالفات، أو طلب التسويات للمخالفات التي ضبطت من خلال موقع الوزارة.