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ضبط 8 أطنان مواد غذائية داخل شقة سكنية بالدمام (صور)

ضبط 8 أطنان مواد غذائية داخل شقة سكنية بالدمام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت بلدية غرب الدمام أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية من شقة سكنية تستخدم مستودعًا ومعملاً لتحضير الحلويات، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت بضبط أحد الشقق السكنية تستخدم مستودعًا ومعملاً لتحضير الحلويات والكعك لأحد المنشآت التجارية بالمنطقة، وتم ذلك أثناء القيام بجولة ميدانية ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية، حيث تم ضبط أكثر من ٨ أطنان من المواد الغذائية دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة وتم التحفظ على جميع المواد الغذائية تمهيدًا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المهندس فيصل القحطاني أن جزءًا كبيرًا من الكعك والحلويات المعدة مسبقًا منتهية الصلاحية، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عوائلهم، وضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات.

 

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