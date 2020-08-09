حريق هائل يلتهم صهريج وقود في الكويت (فيديو)

تواصل – وكالات:

باشرت فرق الإطفاء في الكويت، مساء اليوم الأحد، السيطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت.

وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت في بیان صحفي، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.

وتوجهت 5 فرق إطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة، رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأصيب في الحادث قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.