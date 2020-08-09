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تعميم مهم من «وزير التعليم» بشأن مستحقي الترقية للمرتبة الـ13 فما دون

تعميم مهم من «وزير التعليم» بشأن مستحقي الترقية للمرتبة الـ13 فما دون
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون بمنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

ويأتي التعميم انطلاقاً من اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية؛ نظير ما تمثله الترقية من أهمية وأثر إيجابي في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني(فارس).

ونص تعميم معالي وزير التعليم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 1442/3/16 وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وتضمن تعميم معاليه الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية (لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

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