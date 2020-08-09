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مكة.. «كفى» تقدم العلاج لأكثر من ٢٠٠٠ شخص تركوا التدخين

مكة.. «كفى» تقدم العلاج لأكثر من ٢٠٠٠ شخص تركوا التدخين
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تواصل – فريق التحرير

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ أكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن من مختلف الأعمار .

وأفاد مدير عام الجمعية الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن حملات الجمعية عن بعد عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للإقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة والعلاج، في حين، أوضح أنه خلال فترة الحظر قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن هذه السموم.

وذكر الحمدان أن حملات التوعية التي أطلقتها كفى تبين خطورة كورونا على المدخنين كونها تساهم في تدمير الجهاز التنفسي كان لها الأثر الواضح في الإقبال على هجر تلك السموم.

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