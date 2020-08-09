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«الحصيني» يتوقع: أجواء صيفية حارة على معظم المناطق خلال الأسبوع الجاري

«الحصيني» يتوقع: أجواء صيفية حارة على معظم المناطق خلال الأسبوع الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة صيفية تشهدها مناطق المملكة اليوم مع استمرار الحالة المطرية “رهو” عدة أيام.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأحد أجواء حارة صيفية عادية نهارًا ومعتدلة فجرًا”.

وأضاف: “الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق، لا توجد مؤشرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة بإذن الله، والمصائف تعيش حرارة معتدلة نهارًا باردة فجرًا”.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية رهو عدة أيام، اليوم، وليلة الاثنين متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران، ومتوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق”.

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