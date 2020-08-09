«حساب المواطن» يحسم الجدل: هل يتم احتساب الدعم للمستحقين بأثر رجعي؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن آلية ومعايير استحقاق المواطنين للدعم الشهري، وذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين.

وجاء رد “حساب المواطن” على استفسار أحد المواطنين عبر تويتر قال فيه: “أبي كان ينزل له حساب المواطن سابقًا ثم توقف لأننا أصبحنا مستقلين وكان هو مؤهل ولم تنزل له النقود والآن أصبحنا تابعين له فهل تنزل له كل نقود الفترة السابقة أم فقط تنزل له نقود الدفعة الحالية؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بقوله: “يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

وتابع: “وفي حال كانت حالتك “تابع مؤهل” في حساب رب الأسرة سيتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

واختتم الحساب رده قائلًا: “يتم احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناءً على تاريخ إضافته عبر البوابة الإلكترونية وتاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة”.