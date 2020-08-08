بالخطوات.. طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور»

تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة التعليم، ممثلة في إدارة تعليم الطائف، أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي عبرنظام نور.
وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي ولي الأمر، سارع بتسجيل ابنك / ابنتك لجميع المراحل الدراسية في النقل المدرسي عبرنظام نورليستمتعوا برحلة مدرسية آمنة ومنتظمة”.
ونشرت إدارة تعليم الطائف خطوات التسجيل كما يلي:
– ادخل علىنظام نور
– سجل دخولك على النظام
– اختر طلب النقل المدرسي للعام القادم الموجود في خانة النقل المدرسي
– اضغط على طلب نقل عند الاسم المطلوب وتجده في خانة خيارات
– وافق على رسالة الشروط والأحكام
– عبئ البيانات الأساسية والمطلوبة في نموذج طلب الخدمة
– أكد رقم الجوال وأدخل رقم الكود المرسل لك
– اضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد
– اختر نعم في رسالة التأكيد على سداد المبلغ
– احتفظ برقم فاتورة السداد
– اطلع على حالة الفاتورة بعد السداد سيظهر لك أن الطلب قيد الدراسة من الشركة