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نصائح ذهبية لحل مشكلة بطء الهواتف الذكية

نصائح ذهبية لحل مشكلة بطء الهواتف الذكية
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة بطء الأجهزة، بعد مدة من استخدامها، مما يتسبب في إزعاج كبير لأصحاب هذه الهواتف.

ولعلاج هذه المشاكل المتعلقة ببطء أداء الهواتف ينصح ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد علوم الاتصالات التابع لجامعة ” Synergy” الروسية بالقيام ببعض الخطوات البسيطة.

وقال كوساريف إن أول خطوة يجب على المستخدمين القيام بها هي إزالة جميع التطبيقات الإعلانية من الهاتف، وحذف التطبيقات التي لا يستعملها المستخدم في هاتفه، فملفات هذه التطبيقات تشغل مساحة في ذواكر الوصول العشوائي للهواتف وتسبب بطء أدائها.

كما ينصح كوساريف بتعطيل ميزة “التحميل التلقائي للتحديثات” في الهاتف، حيث تستهلك موارد الهاتف وطاقته وتزيد من حركة تحميل البيانات فيه.

ونوه أيضا إلى ضرورة عدم تحديث التطبيقات في الهاتف إذا كانت تعمل بشكل جيد ودون أي مشكلات، ففي بعض الأحيان تعاني بعض التطبيقات من خلل معين بعد التحديث ما ينعكس سلبا على أداء الهاتف ويبطئ عمله.

 

 

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