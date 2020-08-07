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جازان.. ضبط كميات من “الحشيش” مخبأة في مركبة بين الأعلاف (صور)

جازان.. ضبط كميات من “الحشيش” مخبأة في مركبة بين الأعلاف (صور)
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تواصل – واس: 

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان – بفضل الله – من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتيه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

 

 

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