الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

4 خدمات يوفرها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. تعرّف عليها

4 خدمات يوفرها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. تعرّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، العديد من المزايا التي يقدمها تطبيق «ضريبة القيمة المضافة» للمستخدمين.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الهيئة “إنفوجراف” بالمزايا التي يقدمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه من خلاله يمكن (التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طبعت في ضريبة القيمة المضافة”.

ويمكن من خلال التطبيق أيضًا التأكد من أن مبلغ الضريبة صحيح، والحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

 

مواد ذات صلة

بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار

بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار

مصادر تكشف آخر استعدادات «التعليم» للعام الدراسي الجديد

مصادر تكشف آخر استعدادات «التعليم» للعام الدراسي الجديد

وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق يؤكدون التزامهم باتفاق «أوبك بلس»

وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق يؤكدون التزامهم باتفاق «أوبك بلس»

«الأرصاد» تكشف عن المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>