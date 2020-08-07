بالفيديو.. مخلفات المتنزهين تشوه جمال الطبيعة.. ومطالبات بعقوبات رادعة

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تواصل – فريق التحرير:

شهدت السياحة الداخلية لمناطق المملكة تزايدًا ملحوظًا وذلك مع توقف حركة السفر الدولي للخارج بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة تحسبًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتميز عدد من مناطق المملكة بدرجة الحرارة المنخفضة والمناظر الطبيعية الخلابة خلال فصل الصيف، مما جعلها محط أنظار الجميع.

ومع تزايد عدد المصطافين والسياح، برزت مشكلة تعامل الزوار ومرتادي تلك المناطق مع البيئة المحيطة، حيث تزايدت أصوات المنددين بانتشار القمامة والنفايات بشكل يستدعي حل جذري لحماية الحياة الفطرية الخصبة بتلك الأماكن.

ووثق عدد من المواطنين تلك المشكلة في عدد من مناطق المملكة، عبر موقع تويتر، حيث وثّق مغرد عبر مقطع فيديو تحول أحد الأماكن بمحافظة الطائف لمكب نفايات، مطالبًا بضرورة الالتزام بعدم تلويث الأماكن الطبيعية ليستفيد منها الجميع.

فيما رصد مواطن مهتم برياضة المشي وتسلق الجبال، صورة بإحدى غابات السودة بمنطقة عسير، حيث قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر باسم “عزيز يمشي”: “هذه الصورة ليست في مكب نفايات. هذه الصورة التقطت في غابات السودة أحد أجمل المناطق الطبيعية في المملكة.

وذكر المواطن، أن الجهات المعنية قد تفاعلت مع الصورة سريعا، قائلًا: “تجاوبت الجهات المسؤولة بكل سرعة على الصورة التي نشرتها وأشكرهم من القلب على جهودهم. مُضيفًا: “لكن يبقى الجزء الأكبر من المشكلة هو ضعف الوعي البيئي لدى الزوار والحلول لهذه المشكلة أيضاً موجودة وكثيرة.
وأشار: “من أسهل وأسرع الحلول وأقلها تكلفة والتي بالإمكان تطبيقها الآن بسبب الازدحام اليومي الحاصل في طريق السودة هو إنشاء نقاط توعية الزوار في الطريق وتوزيع أكياس قمامة للزوار في سياراتهم قبل الوصول إلى أماكن التنزه”.

 

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