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«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

 

 

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