محافظ هيئة المنافسة يطالب بإلزام الأطباء كتابة أسماء الأدوية العلمية بدلاً من التجارية

تواصل – فريق التحرير:

كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، عن سبب أهمية تفعيل إلزام الأطباء بكتابة الأسماء العلمية لبعض الأدوية بدلاً من أسمائها التجارية.

وأوضح “الزوم” خلال لقائه في برنامج “بودكاست سقراط” أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من حماية المستهلك، حيث يتيح له الاختيار بين الأدوية المثيلة أو البديلة المتاحة للدواء عند الموزعين، والتي قد تتفاوت تفاوتاً كبيراً في أسعارها.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، أن هذه الإجراء ينطبق فقط على الأدوية التي كانت محمية ببراءات اختراع وانتهت صلاحية تلك البراءات وصار تصنيع الدواء حق عام لكافة الشركات، منوهاً أنه لا ينطبق على الأدوية التي لا تزال تحت الحماية حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح “الزوم” أن هذا النظام سيحد من ممارسات بعض الأطباء والصيادلة الذين يروجون لأدوية من إنتاج شركات “براندات” معينة، رغم توافر أدوية مثيلة من إنتاج شركات أخرى بجودة مماثلة ولكنها أقل في السعر، بما يناسب أكثر ظروف واحتياجات الفقراء من المرضى.