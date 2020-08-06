شاهد.. سيارة عائلية تسبح داخل البحر في الدمام

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متعددة تظهر سيارة داخل مياه البحر في الدمام، ومحاولات فرق الإنقاذ لإخراجها.
وأوضح أحد المقاطع وجود شخص داخل السيارة أثناء تحركها ببطء داخل مياه البحر أمام قرية الدولفين في الدمام وكشف ناشر الفيديو أن الشخص لم يصب بأذى، حيث باشرت فرقة البحث والانقاذ التابعه لحرس الحدود إخراجه في حينه.
•فيديو .. دخول شخص بسيارته للبحر مقابل قرية الدولفين بـ#الدمامولم يصب بأذى وباشرت فرقة البحث والانقاذ التابعه لحرس الحدود الموقع في حينه@ali_alzhrani99pic.twitter.com/DxosKmreNe
— الساحل الشرقي (@alsharqiy_coast)August 6, 2020