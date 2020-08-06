الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد.. سيارة عائلية تسبح داخل البحر في الدمام

شاهد.. سيارة عائلية تسبح داخل البحر في الدمام
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متعددة تظهر سيارة داخل مياه البحر في الدمام، ومحاولات فرق الإنقاذ لإخراجها.

وأوضح أحد المقاطع وجود شخص داخل السيارة أثناء تحركها ببطء داخل مياه البحر أمام قرية الدولفين في الدمام وكشف ناشر الفيديو أن الشخص لم يصب بأذى، حيث باشرت فرقة البحث والانقاذ التابعه لحرس الحدود إخراجه في حينه.

مواد ذات صلة

في الشرقية.. «تأكد» يُجري 162 ألف مسحة للكشف عن «كورونا»

في الشرقية.. «تأكد» يُجري 162 ألف مسحة للكشف عن «كورونا»

بالفيديو.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة في العالم

بالفيديو.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة في العالم

أمين الشرقية يوجه بتطبيق مبادرة تطوير شوارع عرض 15 متراً

أمين الشرقية يوجه بتطبيق مبادرة تطوير شوارع عرض 15 متراً

ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب.. شرطة الشرقية تضبط 3 مواطنين بالدمام

ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب.. شرطة الشرقية تضبط 3 مواطنين بالدمام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>