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أصابع الاتهام تشير لـ«حزب الله» في انفجار مرفأ بيروت.. «نترات الأمونيوم» كلمة السر

أصابع الاتهام تشير لـ«حزب الله» في انفجار مرفأ بيروت.. «نترات الأمونيوم» كلمة السر
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تواصل – وكالات:

ذكرت تقارير صحفية أن حزب الله اللبناني سبق له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في دولتين أوروبيتين على الأقل خلال السنوات الماضية، قبل أن يتم اكتشافها ومصادرتها.

وكانت نترات الأمونيوم السبب في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 137 شخصا وإصابة ما يزيد عن 5 آلاف وتشريد مئات الآلاف حتى الآن.

وفي السياق، كشفت صحيفة “فيلت” الألمانية أن ميليشيات حزب الله الإرهابية تعتمد على استخدام نترات الأمونيوم في جميع أنحاء العالم لخططها الهجومية، وأن ألمانيا لم تسلم منها، وهو ما يشير بأصابع الاتهام للحزب في التفجير الذي شهده مرفأ بيروت.

وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، بأن عناصر حزب الله خزَّنت كميات من مادة نترات الأمونيوم في جنوب ألمانيا حتى علمت السلطات بمكانها قبل أشهر مضت بعد معلومات من أجهزة مخابراتية.

وأكد التقرير أن السلطات الألمانية حصلت على معلومات مخابراتية تحذّرها من أن مؤيدي حزب الله في ألمانيا يخزنون مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مستودعات بجنوب البلاد، وأنها سلمت هذه المعلومات إلى السلطات قبل الحظر الذي فرضته ألمانيا على جميع أنشطة الجماعة في أبريل الماضي.

وبالأمس أفادت فضائية العربية، نقلا عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن حزب الله مسؤول عن انفجار مرفأ بيروت.

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