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«الذهب» يواصل ارتفاعه.. الأسعار تلامس حاجز 2051 دولاراً للأوقية

«الذهب» يواصل ارتفاعه.. الأسعار تلامس حاجز 2051 دولاراً للأوقية
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تواصل- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية، اليوم، وذلك بسبب بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار عززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائح.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 في المائة إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 2064.60 دولار ، وفقا لـ”رويترز”.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس “هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة”.

وأضاف “تلك المخاوف ارتفعت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا”.

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