الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. ضبط قائديْ مركبتين بسبب تهورهما على طريق عام بجدة

بالفيديو.. ضبط قائديْ مركبتين بسبب تهورهما على طريق عام بجدة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر أمنية بإدارة مرور محافظة جدة، إيقاف قائدي مركبتين ‏‏عقب تهورهما ‏على طريق الملك فهد صباح أمس (الأربعاء) معرضين حياة مرتادي الطريق للخطر.

ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد تم القبض على قائدي المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، حيث ظهر قائدي المركبتين عبر مقطع فيديو وهما يراوغان بعضهما على الطريق بالمخالفة للقانون، مُعرضين حياة قائدي المركبات على الطريق للخطر حيث بادر أحد الأشخاص بتصويرهما.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفة المراوغة بسرعة بين المركبات وردت عقوبتها في الجدول رقم (٦) من نظام المرور الجديد، وغرامتها من 3 إلى 6 آلاف ريال.

مواد ذات صلة

هل الراكب بجوار السائق مُلزم بربط حزام الأمان؟.. «المرور» يوضح

هل الراكب بجوار السائق مُلزم بربط حزام الأمان؟.. «المرور» يوضح

«الهلال الأحمر» توضح حقيقة مقطع سرقة سيارة إسعاف من مستشفى بجدة

«الهلال الأحمر» توضح حقيقة مقطع سرقة سيارة إسعاف من مستشفى بجدة

مقطع متداول.. مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في جدة

مقطع متداول.. مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في جدة

المرور يوضح شرطاً مهماً لنقل ملكية المركبة

المرور يوضح شرطاً مهماً لنقل ملكية المركبة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>