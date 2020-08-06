بالفيديو.. ضبط قائديْ مركبتين بسبب تهورهما على طريق عام بجدة

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أكدت مصادر أمنية بإدارة مرور محافظة جدة، إيقاف قائدي مركبتين ‏‏عقب تهورهما ‏على طريق الملك فهد صباح أمس (الأربعاء) معرضين حياة مرتادي الطريق للخطر.

ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد تم القبض على قائدي المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، حيث ظهر قائدي المركبتين عبر مقطع فيديو وهما يراوغان بعضهما على الطريق بالمخالفة للقانون، مُعرضين حياة قائدي المركبات على الطريق للخطر حيث بادر أحد الأشخاص بتصويرهما.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفة المراوغة بسرعة بين المركبات وردت عقوبتها في الجدول رقم (٦) من نظام المرور الجديد، وغرامتها من 3 إلى 6 آلاف ريال.