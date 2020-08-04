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«الخارجية»: المملكة تتابع باهتمام تداعيات انفجار بيروت وتؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني

«الخارجية»: المملكة تتابع باهتمام تداعيات انفجار بيروت وتؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني
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تواصل – واس:

صرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين.

وتعبّر حكومة المملكة عن خالص عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.

وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    هل هي 100 ريال عن كل شهر يعني ثلاث مائة لتديد ثلاثة اشهر 300 ريال

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  2. ٢
    زائر

    رقم تأشيرة الخروج والعودة 9 أرقام والبنك يطالبك بان تكون 10 أرقام لقبول السداد.
    أفيدونا يرحمكم الله.

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