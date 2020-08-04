«وزير التعليم»: مستعدون لاستقبال العام الدراسي.. تدريب المعلمين على «التعليم عن بُعد»

تواصل – فريق التحرير:





عقد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء لقاءً عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ماهو مخطط له.

وقدم الوزير آل الشيخ في بداية اللقاءالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأكد د.آل الشيخ على أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد فى كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعياً إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بُعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.