«نوكيا» تطرح أحدث هواتفها الذكية الخريف المقبل.. سعره و مواصفاته

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تستعد شركة HMD Global الفنلندية التي تصنع الهواتف باسم شركة نوكيا Nokia لطرح هاتف العملاق الفنلندي الجديد نوكيا 8.3 “Nokia 8.3 ” الداعم لتقنية الجيل الخامس 5G قريبا.

وبحسب موقع engadget.com فإن الخريف القادم ربما سيشهد الإعلان الرسمي عن طرح الشركة الفنلندنية الوقت لهواتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.

ويتميز هاتف نوكيا Nokia المُنتظر بمواصفات ربما ستجعله منافسا قويا لجميع الهواتف الداعمة للجيل الخامس 5G داخل الأسواق الأمريكية حيث لم تبدي الشركة الفنلندية حتى الأن أي نوايا لطرح هاتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” خارج الولايات المتحدة.

وبالتدقيق في مواصفات هاتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” سنجد أنه يحتوي على شاشة عرض من طراز PureDisplay بقياس 6.81 بوصة تدعم تقنية الفيديو المتطورة HDR10.

ذوستكون دقة كاميرات هاتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” الرباعية المتنوعة ما بين المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابيكسل و12 ميجابيكسل وعدسة الماكرو ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل هي إحدى نقاط قوة هاتف نوكيا Nokia الرئيسية تدعمها عدسات Zeiss المُعززة بنظام ألوان Polar Night الذي سيمنح الصور تميزا رائعا.

ولن تبخل نوكيا Nokia على مستخدميها فيما يخص مراعاة احتياجاتهم من هواتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” فالنستخان ستشتركان في احتوائهما على معالجات Snapdragon 765G حيث ستتمتع النسخة القياسية بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من التخزين.

بينما ستكون النسخة الأعلى أداءا والتي سيبدأ سعرها من 648 دولارا أمريكيا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ومن المُنتظر أن تدعم هواتف نوكيا 8.3 ” Nokia 8.3 ” التي ستمنح مستخدميها سعة بطارية مثيرة للإعجاب تُقدر بـ 4500 أمبير /ساعة نظام تشغيل أندرويد 10 ” Android 10 “.