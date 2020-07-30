الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مُحذرا من الإفراط خلال العيد.. أخصائي تغذية يوضح احتياجات الفرد اليومية من اللحوم

مُحذرا من الإفراط خلال العيد.. أخصائي تغذية يوضح احتياجات الفرد اليومية من اللحوم
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أخصائي التغذية العلاجية، الدكتور رضي العسيف أن في عيد الأضحى المبارك لابد أن نعرف أن اللحوم هي أحد المصادر البروتينية في طعامنا، ولابد من الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

وقال “العسيف” أن الاحتياجات اليومية من البروتين (وهو يشمل اللحوم والبقوليات)تتراوح  للشخص السليم بين 0.8 و 1 جم/ كيلو جرام وترتفع النسبة للرياضيين لتصل الى 1.5 أو أعلى منها بناء على نوعية الرياضة والتمارين. وتحتوي قطعة اللحم 30 جم، على 7 جم بروتين، بحسب “الوطن”.

فيما حذر أخصائي التغذية العلاجية من الإسراف في تناول البروتينات (لحوم الأضاحي) للمرضى الذين يعانون من أمراض معينة حتى لا تزداد المضاعفات، مثلاً: زيادة استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم قد يؤدي إلى زيادة نسب الكوليسترول بالدم. والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى والالتهاب الكلوي أو الفشل الكلوي فإن ارتفاع السموم كالبولينا والكرياتينين والفسفور تزداد لديهم وبالتالي سيشعرون بالغثيان والتعب، ويزداد الجهد على الكلى.

مؤكدًا أن الإسراف في تناول كم أكبر من حاجة الإنسان خاصة لتلك الحالات قد يسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، ويمكن ملاحظة أعراض مختلفة مثل الإمساك أو الإسهال أيضا، وذلك لانخفاض المحتوى الغذائي من الكربوهيدرات وبالتالي قلة وجود الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتريح الجهاز الهضمي.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تشدد على وضع اللحوم في أوانٍ مغلقة

«الغذاء والدواء» تشدد على وضع اللحوم في أوانٍ مغلقة

«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة في عرفات (فيديو)

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة في عرفات (فيديو)

نائب وزير الحج: خطط تنفيذية لخدمة ضيوف الرحمن وفق أحدث التقنيات المتطورة (صور)

نائب وزير الحج: خطط تنفيذية لخدمة ضيوف الرحمن وفق أحدث التقنيات المتطورة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>