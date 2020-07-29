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توقعات طقس يوم عرفة.. أمطار الخير ترطب أجواء مكة وسحب رعدية بالمدينة

توقعات طقس يوم عرفة.. أمطار الخير ترطب أجواء مكة وسحب رعدية بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الخميس في المملكة والذي يوافق يوم عرفة بمشيئة الله.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تضمنت توقعات الأرصاد بشأن طقس يوم عرفة السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

 

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