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بالفيديو.. وصول الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم

بالفيديو.. وصول الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم
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تواصل – فريق التحرير:

وصل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1441هـ إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم وبدء مناسك الحج في يوم التروية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونشر الحساب الرسمي للقناة السعودية مشاهد لبدء وصول الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم في مسارات مخصصة وبتحقيق التباعد وعدد من الإجراءات الاحترازية المشددة.

وبعد أن ينتهي الحجيج بمشيئة الله من طواف القدوم يتم تصعيدهم إلى مشعر منى، حيث من المفترض أن يقضي الحجاج بمنى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة.

وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، حيث يصلى الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً دون جمع استعدادًا للوقوف بعرفة غدًا التاسع من شهر ذي الحجة.

ثم يعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ومن ثم المبيت في مزدلفة.

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