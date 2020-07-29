الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«شؤون الحرمين»: استبدال كسوة الكعبة مساء اليوم

«شؤون الحرمين»: استبدال كسوة الكعبة مساء اليوم
0

تواصل- فريق التحرير:

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الأربعاء، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة وذلك جرياً على عادتها السنوية.

وستستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وستتعاون عدة إدارات في عملية تبديل الكسوة بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وأكدت الرئاسة عن كامل جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).

ويتكون الأسطول من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، و تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام .

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

كيف يتم الإبلاغ عن المخالفين لتعليمات الحج؟.. «الأمن العام» يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة  

كيف يتم الإبلاغ عن المخالفين لتعليمات الحج؟.. «الأمن العام» يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة  

4 سنوات مشياً على الأقدام.. شاب مغربي يصل المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

4 سنوات مشياً على الأقدام.. شاب مغربي يصل المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

ضمن الإجراءات الاحترازية.. «شؤون الحرمين» تُجهز سجادة خاصة مُعقمة لكل حاج

ضمن الإجراءات الاحترازية.. «شؤون الحرمين» تُجهز سجادة خاصة مُعقمة لكل حاج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>